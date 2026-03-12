Как пенсионерам Перми получить до 3000 бонусов от ПСБ

ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии» для жителей Прикамья, получающих выплаты от Социального фонда России (СФР), силовых и военных структур.

Гражданам, которые переведут выплаты в ПСБ, будет начислено до 3000 приветственных бонусных баллов – до 1000 бонусов за каждый месяц начисления выплаты. Их можно конвертировать в рубли по курсу 1:1 и распорядиться ими по своему усмотрению. Максимальное количество бонусов начисляется при ежемесячной выплате от 18 000 рублей.

«Пенсионная карта ПСБ открывает доступ к широкому спектру финансовых сервисов – к операциям с наличными в широкой сети банкоматов ПСБ и партнеров банка, моментальной оплате товаров и услуг, безопасным и быстрым платежам и переводам, а также к программе лояльности с кешбэком за поездки на такси, покупки в аптеках и супермаркетах. ПСБ решил дополнительно поддержать людей старшего поколения, предложив им бонус при переводе пенсии в ПСБ», – рассказал Андрей Клепиков, региональный директор ПСБ в Перми.

Для участия в акции необходимо оформить заявление на перевод в ПСБ пенсионных начислений и подтвердить намерения в интернет- или мобильном банке ПСБ, в офисе банка или при обращении в контакт-центр ПСБ, указав промокод «ПСБ3000». В случае если перевод пенсии произведен в офисе ПСБ, использовать промокод не нужно. Военные пенсионеры могут подать заявление о переводе в соответствующее силовое или военное ведомство.

Акция «Бонус к пенсии» действует до 30 ноября 2026 года. Участвовать могут только новые клиенты, которые до 1 апреля 2026 года не получали пенсионные выплаты на счета в ПСБ. Бонусные баллы будут зачислены в месяц, следующий за месяцем, в котором поступила выплата. Каждый бонусный балл эквивалентен 1 рублю.

* Акция «Бонус к пенсии»: https://www.psbank.ru/personal/pensioners. Период проведения акции – со 2 марта по 30 ноября 2026 г. Период получения первой выплаты СФР или военной пенсии с 1 апреля по 31 августа 2026 г. Необходимо подтвердить участие в акции, сообщив промокод «ПСБ3000» оператору контакт-центра по номеру телефона 8 800 333 78 90, или использовать его в специальном поле при переводе выплаты СФР в интернет- или мобильном банке. При переводе выплаты в офисе банка промокод не требуется. За каждый месяц, в котором было зачисление выплаты, клиент получает вознаграждение: 1000 баллов – в случае если выплата составляет от 18 000 руб.; 300 баллов – в случае если выплата составляет менее 18 000 руб. За период акции один клиент может получить вознаграждение не более трех раз. Вознаграждение выплачивается в месяце, следующим за месяцем зачисления СФР или военной пенсии. В случае отсутствия у клиента бонусного счета для выплаты вознаграждения он будет открыт автоматически. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 01.04.2025.

ПАО «Банк ПСБ»