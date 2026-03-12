Курорт попал под надзор

Суд в Туапсе принял к производству иск прокуратуры об обращении в доход РФ строящегося курортного комплекса «Сипайн резорт», бенефициаром которого является азербайджанский бизнесмен Шахлар Новрузов. Объект стоимостью 8 млрд руб. должен был открыться в 2026 году, но в настоящее время работы завершены лишь наполовину. В 2025 году Генпрокуратура добилась изъятия в казну РФ основного актива господина Новрузова — перегрузочного комплекса «Туапсинский морской коммерческий порт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Как стало известно “Ъ”, Туапсинский районный суд наложил арест на имущество ООО «Сипайн резорт», застройщика одноименного курортного комплекса. Под арест попал незавершенный рекреационный объект площадью 56 тыс. кв. м (степень готовности — 56%) в поселке Сосновом Туапсинского района, а также земельный участок.

Кроме активов «Сипайн резорт» суд арестовал имущество бенефициара компании, азербайджанского бизнесмена Шахлара Новрузова, в том числе его доли во владении участками в Туапсинском районе.

Также под обеспечительные меры попали жилой дом господина Новрузова, средства на счетах, автомобили Mercedes и Lexus.

Все эти решения были приняты судом при подготовке к рассмотрению иска туапсинского межрайонного прокурора об обращении имущества Шахлара Новрузова в доход государства.

Основанием для подачи иска стали материалы уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства при строительстве пятизвездного курорта «Сипайн резорт», пояснили “Ъ” в правоохранительных органах.

Проект был согласован администрацией Туапсинского района в 2022 году. Разрешение на строительство первоначально получил Серхан Шахлар оглы Новрузов, сын Шахлара Новрузова, затем разрешительная документация перешла компании «Сипайн резорт». Объем вложений предполагался в пределах 8 млрд руб., заявленный срок ввода в эксплуатацию — 2026 год.

Однако в 2024 году стройка остановилась — прокуратуре стало известно, что строители разрушили слой почвы в водоохранной зоне. Образовавшиеся отходы сбросили в Черное море, в результате был изменен ландшафт побережья.

Прокуратура обратилась в суд с иском к ООО «Сипайн резорт» о возмещении вреда экосистеме в объеме 1 млрд руб.

Одновременно по факту нарушения природоохранного законодательства было возбуждено уголовное дело о самоуправстве и нарушении экологических норм при производстве работ с причинением тяжких последствий.

Обвинение предъявлено гендиректору ООО «Сипайн резорт» Тархану Гасанзаде (племяннику Шахлара Новрузова), а также руководителю компании-подрядчика Расиму Джабарову.

В ноябре 2025 года Шахлар Новрузов и его доверенные лица лишились своих крупнейших активов: Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в казну компаний «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП), «Предприятие ТМКП», «Дар Фрут» и «Темрюкский морской перегрузочный терминал», принадлежащих Шахлару Новрузову и его компаньонам, в том числе Георгиу Йоргусу (Кипр) и компании Vonixel Limited (Британские Виргинские острова).

Суд признал, что резиденты зарубежных государств нарушили порядок приобретения активов, имеющих стратегическое значение для РФ.

В результате незаконных сделок перегрузочные объекты в порту Туапсе, расположенные вблизи критически важной транспортной инфраструктуры на побережье Черного моря, контролировали иностранные владельцы.

Анна Перова, Краснодар