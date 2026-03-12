Глава поселка в ХМАО заключила 24 контракта с бывшим мужем-бизнесменом

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) удовлетворил иск прокуратуры, где требовалось признать недействительными 24 контракта между главой поселка Красноленинский и индивидуальным предпринимателем — он является ее бывшим мужем, сообщили в окружной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что при заключении соглашений требования закона о предотвращении и урегулировании конфликта интересов должностным лицом не исполнялись. Общая сумма контрактов составила 8 млн руб. Прокурор направил в суд иск, в котором также требовал взыскать с бизнесмена полученные бюджетные деньги.

Суд удовлетворил требования и наложил на имущество ответчика запрет регистрационных действий.

Ирина Пичурина