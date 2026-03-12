Вице-премьер Башкирии посоветовал аграриям надеяться на отечественную технику

Сельскохозяйственным производителям придется рассчитывать на технику российского и белорусского производства, заявил вице-премьер — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на пресс-конференции, посвященной форуму «Агрокомплекс».

По его словам, на российском рынке сельскохозяйственной техники остались мелкие и средние производители и флагманы отрасли, такие как «Ростсельмаш», Петербургский тракторный завод и белорусский «Гомсельмаш». После того как страну покинули европейские бренды, у аграриев возник интерес к азиатскому рынку, но, посетовал господин Фазрахманов, это направление «остановилось и развернулось». Китайская техника, полагает вице-премьер, присутствует на рынке, но не отвечает требованиям выносливости и ремонтопригодности.

«Мы вынуждены работать с той техникой, которая производится в России и Беларуси. Мы не говорим, что она плохая — она очень хорошая, хоть и со своими нюансами, но и очень дорогая, она не вписывается в экономику сельхозпроизводства. Если в 2019 году комбайн стоил 8-9 млн руб., то сегодня — от 26 млн руб. Зерно стоило 12-13 руб., теперь продаем за 8 руб.»,— рассказал господин Фазрахманов журналистам. Что касается европейской техники, то она слишком дорога для покупки и обслуживания.

В последние два-три года, отметил он, техника становится все менее доступной, тогда как субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты и льготный лизинг способны уменьшить стоимость лишь на несколько десятков процентов при разовом росте цен на машины.

Идэль Гумеров