В Башкирии первый участник СВО заключил социальный контракт на открытие бизнеса

Ветеран СВО из Благовещенска Ильдар Хафизов заключил с властями социальный контракт на открытие производства стройматериалов и получил на это 350 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Бывший военнослужащий стал первым в республике участником СВО, который смог получить господдержку и заключить соцконтракт без справки о доходах.

Новоявленный предприниматель планирует за счет господдержки закупить материалы, оборудование, а часть средств направить на само производство.

Всего, по словам министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольги Кабановой, такой поддержкой в этом году планируют воспользоваться более 200 ветеранов спецоперации.

Майя Иванова