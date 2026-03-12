Мэрия Бердска ввела в своем здании пропускной режим

Пропускной режим решили ввести в здании мэрии власти Бердска — второго по численности населения города Новосибирской области. Он начнет действовать 16 марта.

«Вход посетителей в здание администрации осуществляется в рабочее время, с оформлением разового пропуска. Разовый пропуск оформляется на основании документа, удостоверяющего личность»,— говорится в сообщении городской администрации.

Пропускной режим был утвержден постановлением мэрии, изданным в феврале. Он вводится «в целях обеспечения общественной безопасности в здании администрации, предупреждения террористической, диверсионной деятельности и других противоправных деяний…».

В здание мэрии на ул. Горького не будут пускать посетителей с объемными сумками, чемоданами или коробками. Также не смогут пройти граждане в грязной или пляжной одежде. Для того чтобы пронести в мэрию оружие, сильно пахнущие вещества или алкоголь, потребуется специальное разрешение.

Валерий Лавский