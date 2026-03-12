Ростовский бизнес выбирает: более 60% клиентов «Ростелекома» подключили сразу два решения по инфобезу в 2025 году

Более 60% бизнес-клиентов «Ростелекома», использующих решения в сфере информационной безопасности, в 2025 году выбрали сразу два сервиса «Мониторинг трафика и защита от DDoS-атак» и «Криптографическая защита каналов связи». Эти инструменты позволяют отражать внешние атаки на цифровые приложения и сервисы, сохраняя их стабильную и бесперебойную работу.



Шифрование данных остается обязательным элементом для государственных органов, медицинских и финансовых организаций, предприятий электроэнергетики и объектов критической инфраструктуры. При этом вопросы информационной безопасности актуальны сегодня практически для всех компаний региона, поскольку большинство из них работают с персональными данными.

Андрей Прищемихин, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы помогаем ростовским компаниям быстро и эффективно организовать систему безопасности. Клиент сам выбирает решения, которые подходят именно ему. В нашем арсенале есть инструменты для защиты от интернет-угроз для веб-сервисов, онлайн-площадок и корпоративной почты. Все это создает надежное цифровое пространство для работы и развития. При этом бизнес может гибко масштабировать защиту по мере роста компании и появления новых цифровых задач».

Все чаще бизнес отдает предпочтение сервисной модели вместо покупки собственных решений. Подписка на криптографическую защиту помогает сократить капитальные затраты, снизить нагрузку на ИТ-персонал и передать соблюдение требований регуляторов, включая ФСБ (Федеральную службу безопасности) и ФСТЭК (Федеральную службу по техническому и экспортному контролю) России, провайдеру услуги.

В рамках сервисной модели «Ростелеком» поставляет корпоративным клиентам оборудование для защиты данных. В 2025 году такие решения получил каждый четвертый бизнес-заказчик в регионе. Этот подход позволяет компаниям не тратить средства на покупку, установку и обслуживание системы защиты информации и сосредоточиться на развитии основного бизнеса.

Кирилл Котляров, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком»: «Сегодня устойчивость цифровых сервисов напрямую влияет на репутацию и экономику компаний. Когда сайт, приложение или внутренняя система работают без сбоев, это кажется естественным, хотя за этой стабильностью стоит большая технологическая работа. Мы видим, что бизнес Ростовской области все внимательнее относится к вопросам защиты данных и выбирает решения, которые помогают обеспечить безопасность без усложнения собственной ИТ-инфраструктуры. Наша задача — сделать такие инструменты понятными и доступными».

