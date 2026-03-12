Минздрав обязали обеспечить оборудованием фельдшерские пункты в Арзамасе
Минздрав Нижегородской области обязали обеспечить необходимым оборудованием фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), подведомственные Арзамасской ЦРБ. Как сообщили в пресс-службе Арзамасского суда, с иском к министерству вышел городской прокурор.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее надзорное ведомство вынесло представление о необходимости укомплектования ФАПов главному врачу больницы. На момент обращения в суд представление исполнено не было.
Дооснастить фельдшерско-акушерские пункты необходимо в течение года после вступления решения суда в силу. Пока оно в силу не вступило и может быть обжаловано.