Минздрав обязали обеспечить оборудованием фельдшерские пункты в Арзамасе

Минздрав Нижегородской области обязали обеспечить необходимым оборудованием фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), подведомственные Арзамасской ЦРБ. Как сообщили в пресс-службе Арзамасского суда, с иском к министерству вышел городской прокурор.

Ранее надзорное ведомство вынесло представление о необходимости укомплектования ФАПов главному врачу больницы. На момент обращения в суд представление исполнено не было.

Дооснастить фельдшерско-акушерские пункты необходимо в течение года после вступления решения суда в силу. Пока оно в силу не вступило и может быть обжаловано.

Галина Шамберина