Депутат Матвеев не согласен с переименованием самарской улицы в улицу Космонавтов

Северо-Восточную магистраль, которая соединяет улицы Лесную и Ново-Садовую, планируется переименовать в улицу Космонавтов. Проект постановления опубликовала городская администрация Самары. Однако депутат Госдумы Михаил Матвеев убежден, что улица должна быть названа в честь первого куйбышевского космонавта Алексея Губарева (1931 — 2015). Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Несколько лет я хлопотал об увековечивании в Самаре имени первого куйбышевского космонавта, уроженца Борского района, нашего "Юрия Гагарина" дважды Героя Советского Союза Алексея Губарева. Выступал об этом в СМИ. Встречался и с мэром, и с губернатором», — сообщил Михаил Матвеев.

Депутат добился, чтобы в городе открыли Северо-Восточную магистраль, рядом с которой находится музей «Самара космическая». Однако его инициативу присвоить улице имя Алексея Губарева власти не поддержали. Парламентарий отметил, что в 2025 году в Самаре никак не отметили 50 лет со дня первого полета куйбышевского космонавта и что ничего неизвестно о том, как город будет отмечать 65-й День космонавтики.

Алексей Губарев (1931—2015) был в отряде космонавтов с 1963 по 1981 год. В 1975 году он находился на орбитальной станции «Салют-4» вместе с Георгием Гречко, пробыл в космосе 29 дней 13 часов 19 минут. В 1978 году Алексей Губарев участвовал в программе «Интеркосмос», полетев на «Союзе-28» с первым чехословацким космонавтом Владимиром Ремеком. В космосе он провел 7 дней 22 часа 16 минут.

В честь Алексея Губарева названа малая планета №2544. На его родине, в Борском районе, установлен бронзовый бюст космонавта.

Георгий Портнов