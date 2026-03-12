«Синтерра Медиа» готова обеспечить бесперебойное вещание на Дальнем Востоке

«Синтерра Медиа» (входит в группу «Ростелеком») готова обеспечить передачу телевизионного сигнала по Национальной наземной медиасети на фоне сложившейся ситуации на спутниковом сегменте и подключить операторов к национальной медиасети во всех столицах субъектов РФ в Сибири и на Дальнем Востоке.

Компания «Синтерра Медиа» с 2006 года обеспечивает доставку каналов для спутниковых, кабельных и эфирных ТВ-сетей. Точки подключения к Национальной медиасети «Синтерры Медиа» присутствуют в 87 субъектах страны, в которых любой оператор может получить практически все телеканалы, транслирующиеся в России. Каждый подключенный к сети вещатель может стать источником ТВ-вещания на всю страну, коммутация сигналов занимает миллисекунды. Сеть построена полностью на российском оборудовании.

Григорий Урьев, генеральный директор компании «Синтерра Медиа»:

«Главное сейчас — поддержать вещателей, операторов и медиаотрасль в целом. Для восстановления работы в эфире в кратчайшие сроки можно задействовать Национальную медиасеть, которая передает сигнал по земле, без участия спутников. Медиасеть — это отказоустойчивая инфраструктура, изолированная от внешнего воздействия. Мы готовы обеспечить передачу телевизионных сигналов всем кабельным телевизионным операторам на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, чтобы они продолжили оказание услуг абонентам».

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13,4 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,8 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других направлений. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

«Синтерра Медиа» (входит в группу компаний «Ростелеком») — цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента. Компания исторически работала на стыке телекома и ТВ. Сейчас активно развивается на стыке ИТ, ТВ и телекома. С 2006 года является основным поставщиком ТВ-каналов для спутниковых, кабельных и эфирных ТВ-сетей, IPTV, ОТТ-платформ. Компания обслуживает ключевые этапы ТВ-производства и распространения медиаконтента. Национальная медиасеть «Синтерра Медиа» доступна в 87 регионах России.

