В правительстве Удмуртии обсудили условия реорганизации ижевских поликлиник

В Ижевске состоялось рабочее совещание по проекту реорганизации сети из 10 городских поликлиник под председательством первого вице-премьера Удмуртии Татьяны Чураковой, сообщил в Telegram министр здравоохранения республики Сергей Багин.

«С главными врачами объединяемых учреждений обсудили кадровые, материально-технические вопросы, сроки проводимых мероприятий»,— написал глава регионального минздрава.

Он подчеркнул, что поликлиники продолжат работать на прежних местах. «Ни один медицинский специалист не будет сокращен. Объединение происходит на уровне укрупнения юридических лиц. Все возникающие вопросы мы решаем оперативно, в рабочем режиме»,— отметил министр.

О реорганизации медучреждений стало известно в середине февраля. В рамках объединения будет создано два юрлица. Первое — «Городская клиническая поликлиника Ижевска» — объединит пять взрослых поликлиник под номерами №1, 2, 5, 7 и 10. Второе — «Детская городская клиническая поликлиника Ижевска» — включит в себя пять детских поликлиник под номерами №1, 2, 5, 8, 9.

«К сожалению, та сеть небольших поликлиник, которая исторически сформировалась в Ижевске, уже не может обеспечить возросшие потребности общества в качественной медпомощи. Поликлиники неравнозначны по количеству обслуживаемого населения, по материальной базе, по наличию специалистов и качеству их работ»,— обосновывал реорганизацию господин Багин.

По словам министра, реорганизация позволит улучшить качество медпомощи. Организационные изменения планируется завершить до апреля.