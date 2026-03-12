Экс-менеджеров «Газпрома» обвинили в хищении при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи

Бывший член совета директоров ПАО «Газпром» и заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» обвиняются в крупном хищении при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи. Всего по делу проходят 13 человек. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

По версии следствия, с 2016 года по май 2019-го фигуранты создавали видимость выполнения работ на объекте. На самом же деле более 8 млрд руб., выделенные ООО «Газпром инвестгазификация», были похищены, считают следователи. Предположительно, 1,5 млрд руб. впоследствии были легализованы.

Нескольких фигурантов дела объявили в международный розыск. Предполагаемого организатора преступления заочно арестовали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают других соучастников, а также иные эпизоды незаконной деятельности.