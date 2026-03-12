Производство на заводе «Сибстекло» выросло на 5% в 2025 году

Производитель стеклотары «Сибстекло» по итогам 2025 года выпустил 865,4 млн единиц продукции, что на 5,1% больше, чем в 2024 году. Совокупный объем производства также вырос на 4,4% – с 220,44 тыс. т в 2024-м до 230,13 тыс. т в прошлом году. Производство стеклотары по облегчающим технологиям достигло 781 млн единиц продукции (+4%), средний вес изделия стал меньше на 0,8% – с 267,8 до 265,9 г.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За счет облегчения стеклянной тары на 10–12% в 2025 году предприятие увеличило выпуск продукции почти на 100 млн бутылок в год, ранее комментировали в компании. «В 2026 году начнем выпускать бесцветную бутылку весом 215 г», – сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор.

К концу 2027 года компания также намерена разработать бутылки объемом 0,5 л весом 200 г и 0,45 л весом 210 г.

ООО «Сибирское стекло» (актив «РАТМ Холдинга») — один из крупнейших производителей стеклотары в России, завод находится в Новосибирске. Его производительность составляет около 900 млн единиц стеклотары в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании достигла 7,6 млрд руб., чистая прибыль — 10,5 млн руб.

Лолита Белова