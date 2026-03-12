IBC Real Estate: спрос на логопарки по итогам 2026 года снизится на 14%

Объем спроса на рынке складской недвижимости Москвы и Подмосковья стабилизируется после нескольких лет ажиотажного спроса. К концу 2026 года объем сделок с такой недвижимостью может сократиться на 14% год к году, до 2,1 млн кв. м, прогнозируют в консалтинговой компании IBC Real Estate. В январе—марте этого года спрос на логопарки составил всего 0,2 млн кв. м, показатель сократился на 57% год к году.

Впрочем, повышенные темпы ввода новых складов сохраняются. По итогам 2026 года в Москве и Подмосковье может появиться 2,8 млн кв. м, что на 12% меньше год к году. Небольшое снижение связано с рекордным объемом ввода в 2025 году, когда показатель достиг 3,2 млн кв. м, отмечает директор департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков.

Большие объемы нового строительства провоцируют рост доли вакантных площадей в складском сегменте. Так, к концу 2026 года вакансия в логопарках может вырасти на 1,5 п. п. год к году, до 7,5%. По данным Игоря Кротенкова, по итогам первого квартала текущего года в готовых объектах свободными остаются 2,6 млн кв. м недвижимости. Сложившаяся ситуация продолжает оказывать давление на арендные ставки, которые в этом году могут снизиться на 5% год к году, до 10 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

София Мешкова