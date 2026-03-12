IBC Real Estate: ввод бизнес-центров в Москве вырастет на 16% к концу 2026 года

Объем ввода офисной недвижимости в Москве по итогам 2026 года может составить 865 тыс. кв. м, что на 16% больше год к году, сообщили в консалтинговой компании IBC Real Estate. Рост объема нового строительства обеспечивается за счет действующей в российской столице программы мест приложения труда. Офисная недвижимость занимает долю 42% в общем объеме объектов, реализуемых по этой программе.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

При этом спрос на такую недвижимость продолжает снижаться: в 2026 году консультанты ожидают сокращения объемов сделок в данном сегменте в Москве до 1,2 млн кв. м против 1,4 млн кв. м годом ранее. На этом фоне уровень вакансии в этом году может вырасти на 2 п. п. год к году, до 7,3%. Тем не менее в ключевых деловых районах мегаполиса доля свободных площадей в качественных бизнес-центрах продолжает оставаться на минимальном уровне, подчеркивает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.

В то же время рост ставок аренды в офисном сегменте становится сохраняется только в наиболее качественных бизнес-центрах. По данным IBC Real Estate, к концу 2026 года арендные ставки в офисных пространствах Москвы увеличатся на 12% год к году, до 33 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Основной причиной роста показателя, говорит Екатерина Белова, по-прежнему является рост себестоимости строительства и стоимости рабочей силы.

София Мешкова