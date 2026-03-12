Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг понижение статуса русского языка в проекте новой конституции Казахстана. С соответствующим заявлением он выступил на республиканском форуме депутатов местных представительных органов.

«Сам факт опубликования текста новой конституции на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, в качестве официального документа говорит о многом, и в комментариях, и тем более в оправданиях не нуждается»,— заметил казахстанский лидер (цитата по Kazakhstan Today).

В начале февраля в проекте новой конституции Казахстана была уточнена формулировка о статусе русского языка. Речь идет о втором пункте 9 статьи проекта новой конституции (в действующей конституции это 7 статья). Как пояснил тогда заместитель председателя Конституционного суда РК Бакыт Нурмуханов, слово «наравне» было заменено на «наряду».

Референдум о принятии новой конституции пройдет 15 марта. Инициатором поправок стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Среди предложенных изменений: переход от двухпалатного к однопалатному парламенту и введение одного семилетнего срока для президента. Суммарно поправки затронут 84% основного закона страны. Текст новой Конституции был опубликован 12 февраля.

Анастасия Домбицкая