За 2025 год в Свердловской области водительские права обменяли 140 тыс. человек

За весь 2025 год в Свердловской области через МФЦ обменяли водительские права обменяли 140 тыс. человек, сообщил во время пресс-конференции ТАСС инспектор по особым поручениям отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Николай Зубрилов. Впервые за прошедший год права получили 31 тыс. человек. Всего обменяли 4 тыс. иностранных водительских удостоверений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, с 1 апреля прошлого года был отменен льготный порядок замены иностранных национальных водительских удостоверений граждан РФ. Теперь гражданам других государств, где русский язык используется как официальный — Абхазии, Казахстана, Киргизии, Южной Осетии — необходимо сдать теоретический экзамен. После чего водительское удостоверение обменивается. Новые права действуют сроком на 10 лет.

Если водитель вовремя не обменяет права, при этом продолжая ездить на машине, то ему могут назначить штраф от 5 до 15 тыс. руб.