Директор филиала «УДС групп» стал участником праймериз ЕР в пермское Заксобрание

Директор пермского филиала удмуртского холдинга «УДС групп» Сергей Медведев выдвинул свою кандидатуру в праймериз «Единой России» (ЕР) к выборам в Заксобрание Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Господин Медведев окончил ИжГТУ по специальности «Управление предприятиями». Свою кандидатуру он выдвинул по одномандатному избирательному округу №5 краевого заксобрания. Сейчас место депутата занимает главный врач Городской клинической больницы №3 в Перми Александр Буторин.

Праймериз ЕР перед выборами пройдет с 25 по 31 мая. Выдвижение кандидатов стартовало 11 марта. Оно продлится до 30 апреля. В Удмуртии будут избирать представляющих регион депутатов Госдумы. Выборы состоятся 20 сентября.