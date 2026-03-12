При проверке сообщения о появлении рыси у детсада на Бору нашли только кошку

Сотрудники детского сада на улице Чайковского на Бору утром 12 марта заметили у здания дикое животное, похожее на рысь. На место выехал сотрудник госохотнадзора нижегородского минлесхоза. Он обследовал территорию и посмотрел записи с камер видеонаблюдения: следов рыси не нашлось, а в объектив попала только домашняя кошка, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На этом фото — рысь в вольере зоопарка. Фотографий рыси, которую могли видеть сотрудники детсада на Бору, нет

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ На этом фото — рысь в вольере зоопарка. Фотографий рыси, которую могли видеть сотрудники детсада на Бору, нет

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Некоторые паблики распространяют в соцсетях снимки рыси, сделанные якобы у борского детсада. Однако, по данным минлесхоза, очевидцы не сделали фотографий и видео, которые могли бы помочь идентифицировать животное.

Минлесхоз установил усиленный контроль за территорией детсада. Сотрудникам учреждения оставили контактные данные ответственного инспектора госохотнадзора, чтобы тот смог оперативно приехать, если дикое животное вернется.

Елена Ковалева