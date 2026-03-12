При проверке сообщения о появлении рыси у детсада на Бору нашли только кошку
Сотрудники детского сада на улице Чайковского на Бору утром 12 марта заметили у здания дикое животное, похожее на рысь. На место выехал сотрудник госохотнадзора нижегородского минлесхоза. Он обследовал территорию и посмотрел записи с камер видеонаблюдения: следов рыси не нашлось, а в объектив попала только домашняя кошка, сообщили в ведомстве.
На этом фото — рысь в вольере зоопарка. Фотографий рыси, которую могли видеть сотрудники детсада на Бору, нет
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Некоторые паблики распространяют в соцсетях снимки рыси, сделанные якобы у борского детсада. Однако, по данным минлесхоза, очевидцы не сделали фотографий и видео, которые могли бы помочь идентифицировать животное.
Минлесхоз установил усиленный контроль за территорией детсада. Сотрудникам учреждения оставили контактные данные ответственного инспектора госохотнадзора, чтобы тот смог оперативно приехать, если дикое животное вернется.