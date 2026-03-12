«Россети Новосибирск» зафиксировали снижение числа подключенных объектов на 16%

Компания «Россети Новосибирск» в 2025 году выполнила 6102 подключения различных объектов к электросетям в Новосибирской области. Это на 16% меньше, чем годом ранее. При этом суммарная мощность присоединенных объектов выросла на 9%, до 323 МВт, рассказали «Ъ-Сибирь» в компании.

Снижение числа исполненных договоров технологического присоединения в 2025 году в «Россети Новосибирск» объясняют смещением сроков ввода объектов заявителей в условиях экономической нестабильности. «Несмотря на сокращение общего числа подключений, масштаб и энергоемкость новых объектов увеличиваются, что говорит о концентрации инвестиций в масштабные проекты»,— отметили в организации.

В компании считают, что тенденция снижения числа подключений при одновременном росте мощности может продолжиться и в 2026 году.

В этом году «Россети Новосибирск» планируют инвестировать в развитие электросетевого комплекса региона 6,7 млрд руб. В 2025-м эта цифра составила 6,3 млрд руб.

АО «Региональные электрические сети» (маркетинговое наименование — «Россети Новосибирск») — системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Специализируется на передаче и распределении электрической энергии. В 2024 году выручка компании составила 23,5 млрд руб., чистая прибыль — 2,9 млрд руб.

Михаил Кичанов