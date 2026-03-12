В Пестречинском районе восстановят храм XIX века
В Пестречинском районе согласовали проект восстановления Покровской церкви — памятника культовой архитектуры XIX века. Документацию одобрил Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Проект восстановления предусматривает воссоздание утраченных объемов храма и паперти, восстановление верхних ярусов колокольни, реставрацию декоративных элементов фасада и иконостаса.
Храм в селе Янцевары был построен в 1875–1884 годах на средства купца первой гильдии Павла Щетинкина. Архитектурный комплекс включает колокольню, трапезную и основной объем с апсидой.
После революции были утрачены завершения и колокольня, внутри появились межэтажные перекрытия. В советское время в здании размещалась сельская школа. Сейчас объект не действует и находится в аварийном состоянии.