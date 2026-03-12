Губернатор объяснил появление столба дыма над металлургическим заводом в Туле
Губернатор Дмитрий Миляев прокомментировал сообщения о дыме, который жители Тулы заметили в районе Косогорского металлургического завода.
По словам господина Миляева, предприятие работает в штатном режиме. «Наблюдаемое облако дыма является следствием технологического процесса», — подчеркнул чиновник.
Губернатор отметил, что экологическая обстановка остается нормальной: данные экологического поста не фиксируют превышений.