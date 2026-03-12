В России завершилась эпидемия гонконгского гриппа

Снижение частоты ПЦР-диагностирования гриппа свидетельствует об окончании в России эпидемии гонконгского гриппа. Об этом рассказала «РИА Новости» директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

Она уточнила, что частота ПЦР-диагностирования заболевания снизилась до 3,1%, что свидетельствует об окончании в РФ эпидемии гриппа.

В Роспотребнадзоре ранее сообщали, что в России в первую неделю марта зарегистрировано 678 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом.

С середины августа в мире возросла доля случаев заболевания гриппом, вызванным новым штаммом H3N2, который получил название «гонконгский грипп». Среди симптомов гонконгского гриппа врачи выделяют резкое повышение температуры до 39–40 градусов, слабость, боль в горле и кашель, головную боль, особенно в области лба и висков.

