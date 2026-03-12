Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Объем инвестиций в капитал Свердловской области составил 920 млрд рублей

Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области в 2025 году составил 920 млрд руб., согласно оперативным данным, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Свердловскстата Владислав Дзекунскас.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его данным, показатель приближается к 93% по сравнению с 2024 годом. Без учета субъектов малого предпринимательства объем инвестиций составил 759 млрд руб.

Основными секторами, привлекшими инвестиции, стали обрабатывающие производства и транспортировка с хранением. На эти отрасли пришлось 30% и 16,4% от общего объема вложений соответственно.

Господин Дзекунскас отметил, что представленные данные являются предварительными и могут быть скорректированы с учетом дополнительной информации, которая не наблюдается прямыми статистическими методами.

Мария Игнатова

Новости компаний Все