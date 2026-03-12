Умер профессор СПбГУ Ярослав Слинин

Доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Ярослав Слинин умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Ярослав Слинин родился 31 января 1932 года в Псковской области. В 1956 году окончил Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина. С 1966 года начал преподавать в ЛГУ (нынешний СПбГУ). Профессор обучал студентов на кафедре логики, которую возглавлял с 1984 по 1999 год.

Ярослав Слинин — один из создателей серии книг «Слово о сущем». За годы работы в университете профессор разработал и читал специальные курсы по логике и философии, среди которых «Логика Аристотеля», «Феноменологическая философия Э. Гуссерля», «Логическая семантика» и другие.