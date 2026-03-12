Апелляция поддержала приговор томскому подростку, работавшему на Украину

Коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск) оставила без изменения приговор Томского облсуда, который назначил 8,5 года исправительной колонии подростку, работавшему на разведку Украины. Молодой человек обвинялся в государственной измене (ст. 275 УК РФ), диверсиях (ст. 281 УК РФ) и содействии диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК РФ).

По информации апелляционного суда, согласно приговору, подросток, выполняя задание представителя Главного управления разведки Минобороны Украины, в 2024 году на территории Томской области совершил два поджога базовых станций операторов сотовой связи и получил за это вознаграждение. Кроме того, он подбивал своих знакомых к совершению диверсий.

Подросток и его защитник оспорили приговор, считая, что в ходе следствия и судебного процесса были допущены нарушения. В апелляционной жалобе адвокат просил оправдать молодого человека по статьям УК о госизмене и содействии диверсионной деятельности, а действия подростка квалифицировать как уничтожение имущества (ст. 167 УК РФ).

Илья Николаев