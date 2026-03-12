Ким Чен Ын и его дочь опробовали в тире новый северокорейский пистолет

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил одно из военных предприятий страны, где опробовал новый северокорейский пистолет. Об этом сообщает ЦТАК. На опубликованных агентством фото главу государства сопровождает его дочь.

«Я уже получал рапорт Министерства обороны и Генерального штаба о том, что новый пистолет получил хорошую оценку за превосходство конструкции, точность, направленность и способность к боевому применению. А сегодня лично увидел разработанный самый лучший пистолет»,— отметил Ким Чен Ын.

О том, что у Ким Чен Ына есть дочь, стало известно в ноябре 2022 года, когда она сопровождала отца на запуске МБР «Хвасон-17». Разведка Южной Кореи считает, что глава КНДР планирует назначить Ким Чжу Э преемницей — девочка часто посещает с отцом государственные мероприятия. В феврале южнокорейское издание The Chosun Daily утверждало, что Ким Чен Ын назначил 13-летнюю дочь на должность главы ракетной программы страны.