Netflix подал заявку на регистрацию в России товарных знаков Stranger Things

Американский стриминговый сервис Netflix 9 марта подал в Роспатент заявки на регистрацию двух товарных знаков, связанных с сериалом «Очень странные дела» (Stranger Things). Об этом сообщил ТАСС.

Заявки были поданы из США. Netflix намерен зарегистрировать их по шести классам международной классификации товаров и услуг (№ 9, 16, 21, 25, 28, 41). Туда входят аксессуары для телефонов и компьютеров, печатная продукция, посуда, одежда, игры, игрушки, развлекательные услуги и мероприятия.

В середине января Netflix продлил на 10 лет срок действия исключительного права в России на три товарных знака, которые были зарегистрированы осенью 2017 года. Товарные знаки регистрировались по нескольким классам международной классификации, включая ПО, потоковую передачу аудиовизуального и мультимедийного контента через интернет, развлекательные и образовательные услуги.

После начала военной операции России на Украине в 2022 году Netflix прекратил работу в РФ. Компания сообщила, что из-за ухода с российского рынка потеряла около 700 тыс. платных подписок.