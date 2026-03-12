В Ельцин-центре ко дню рождения Наины Ельциной научат готовить ее печенье

В Ельцин-центре с 14 марта пройдет серия благотворительных мастер-классов, на которых научат готовить фирменное творожное печенье по рецепту Наины Ельциной, вдовы первого президента РФ Бориса Ельцина. Мероприятия приурочены к ее 94-му дню рождения.

Самый масштабный мастер-класс пройдет 14 марта в ресторане «Барборис» — принять участие в нем смогут 20 человек: его проведет шеф-повар Евгений Шипунов. 17 и 19 марта мастер-классы пройдут в кафе Engels, 21 и 22 — в ресторане «Сойка». Они рассчитаны на 8-10 человек.

Наина Ельцина родилась 14 марта 1932 года в селе Титовка (ныне — Оренбургская область). В 1955 году окончила строительный факультет Уральского политехнического института (УПИ), где познакомилась с будущим президентом России Борисом Ельциным. В сентябре 1956 года они поженились.

В честь дня рождения Наины Ельциной в кофейнях и ресторанах в Ельцин-центре будут продаваться наборы ее печенья, а деньги с их продажи направят «Специальной олимпиаде Свердловской области» (благотворительная организация, которая занимается спортивными программами для людей с особенностями здоровья).

Ко дню рождения Наины Ельциной приурочен показ документального фильма «Объяснение любви», который пройдет 14 марта. Фильм создан заместителем директора Ельцин-центра Людмилой Телень к 85-летию Наины Ельциной. На протяжении полутора лет она записывала монологи героини с историей о ее жизни, жизни ее мужа и любви к нему, изначально они снимались для семейного архива. Вход на показ бесплатный, нужно заранее зарегистрироваться.

Анна Капустина