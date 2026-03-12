В 2026 году на ремонт дорог и тротуаров в Самаре выделят 2,4 млрд рублей

В этом году в Самаре планируют отремонтировать более 190 участков дорог и тротуаров, порядка 53 км. На эти цели выделено 2,4 млрд руб. из бюджетов всех уровней и в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает глава города Иван Носков в своем Telegram-канале.

По словам главы Самары, почти все внутриквартальные проезды, запланированные к ремонту на этот год, ведут к соцучреждениям — детским садам, школам, больницам, поликлиникам и т.д. В том числе отремонтируют ул. Лукачева и дорогу по ул. Часовой.

К самым протяженным участкам ремонтной кампании этого года относятся: Партизанская — от Промышленности до Аэродромной (2,67 км), Антонова-Овсеенко — от Авроры до XXII Партсъезда (2,36 км), Дыбенко в границах Советской Армии и Революционной (2,32 км), автодорога на Орлов овраг (более 2 км), ул. XXII Партсъезда (1,86 км от Ставропольской до Гагарина).

«А самые масштабные — строительство дороги по ул. Дачной (сейчас там проложена ливневка), строительство дороги по ул. Таганской (дорога к новому микрорайону в Куйбышевском районе) и ремонт почти 8 км Московского шоссе», — отмечает Иван Носков

Также планируется отремонтировать 50 тротуаров: по ул. Воронежской — к парку «Молодежный», по Ракитовскому шоссе — от Московского шоссе к въезду в ЖК «Рассвет», от стадиона «Металлург» до бассейна «Нептун», вдоль Лосиного сквера и другие.

Руфия Кутляева