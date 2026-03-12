Убытки компаний Челябинской области превысили 104 млрд рублей в 2025 году

По итогам 2025 года доля убыточных компаний в Челябинской области составила 29,3% от общего числа организаций, что на 5 процентных пунктов больше, чем в 2024 году. Общая сумма убытков выросла на 65,5%, до 104,4 млрд руб. Такие данные о финансовых результатах деятельности организаций Челябинской области (без учета малого бизнеса, кредитных и некредитных финансовых организаций, государственных и муниципальных учреждений) за 12 месяцев 2025 года представил Челябинскстат.

Прибыль прибыльных компаний региона за год сократилась на 132,3 млрд руб., или на 30%, до 311,8 млрд руб. Сальдо прибылей и убытков снизилось на 45,5% и составило 207,5 млрд руб.

За январь-декабрь 2025 года кредиторская задолженность организаций Челябинской области выросла на 8,8%, до 1,49 трлн руб. В том числе 57,4 млрд руб. — это просроченный долг, увеличившийся за год на 8%, или на 4,3 млрд руб.

Дебиторская задолженность южноуральских компаний в прошлом году сократилась на 9,5% и составила 1,12 трлн руб. При этом просроченная «дебиторка» выросла на 13%, или на 8 млрд руб., до 71 млрд руб.