В Красноярске организаторов схемы «обнала» осудили на 3,5 года условно

В Красноярске суд вынес приговор в отношении двух местных жителей по делу о незаконном обналичивании денег через интернет-банкинг. Их признали виновными в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и назначили от трех лет до трех лет пяти месяцев лишения свободы условно, сообщает прокуратура региона.

Согласно версии следствия, преступную схему организовал житель Красноярска в марте 2019 года. Для этого он привлек бухгалтера, которая использовала свою фирму в нелегальной деятельности. Организатор при этом занимался поиском клиентов, вел переговоры и оформлял фиктивные сделки.

Правоохранители установили, что бизнесмены называли фигурантам дела сумму, после чего на этот номинал выставлялся счет и под него оформлялся фиктивный договор. Деньги поступали на счет подконтрольной организации, оттуда по поддельным платежным поручениям уходили на счета подставных лиц, которые снимали наличные и передавали их клиенту. За услуги красноярцы брали 1% от каждой сделки. Таким образом они заработали около 30 млн руб., считает следствие.

Александра Стрелкова