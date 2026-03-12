Благовещенскую межрайонную прокуратуру возглавил Андрей Елкин

Экс-прокурор Бурзянского района Андрей Елкин возглавил Благовещенскую межрайонную прокуратуру. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, сегодня первый заместитель прокурора Башкирии Евгений Бендовский представил его главе администрации Благовещенского района, руководителям суда и местных правоохранительных органов.

Андрей Елкин родился в 1987 году, в 2009 году отучился в Международном институте экономики и права по специальности «юриспруденция». Был заместителем Белорецкого межрайонного прокурора. В 2023 году возглавил прокуратуру Бурзянского района.

С лета 2022 года Благовещенскую межрайонную прокуратуру возглавлял Дмитрий Елизаров.

Идэль Гумеров