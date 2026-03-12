В Оренбурге возбудили дело по факту гибели работника московской строительной компании
В Оренбурге возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По информации следствия, 27 февраля в Оренбурге на ул. Тихой во время монтажа профильного листа и кровельного пирога на строительном объекте один из работников московской строительной организации упал с высоты на землю. Он получил множественные телесные повреждения. От полученных травм потерпевший скончался в учреждении здравоохранения.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Следователям предстоит дать процессуальную оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при производстве работ.