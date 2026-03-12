В Оренбурге возбудили дело по факту гибели работника московской строительной компании

В Оренбурге возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации следствия, 27 февраля в Оренбурге на ул. Тихой во время монтажа профильного листа и кровельного пирога на строительном объекте один из работников московской строительной организации упал с высоты на землю. Он получил множественные телесные повреждения. От полученных травм потерпевший скончался в учреждении здравоохранения.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Следователям предстоит дать процессуальную оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при производстве работ.

Руфия Кутляева