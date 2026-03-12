Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 11:58

Семь работников Иркутского авиазавода были травмированы при падении оборудования

Семь человек пострадали в результате опрокидывания оборудования для наземного обслуживания воздушных судов на территории Иркутского авиазавода (ИАЗ). Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что инцидент произошел в ходе подготовки самолета к вылету. Потоком воздуха из двигателя было опрокинуто оборудование. По данным областного минздрава, четыре человека госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести. Троих работников отправили на амбулаторное лечение.

На ИАЗ проводится внутреннее расследование.

Александра Стрелкова

