В муниципалитете Самарской области больше 10 лет не проверяли техническое состояние школ

Прокуратура установила, что чиновники больше десяти лет не проводили техническое обследование школ в Шенталинском районе Самарской области. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Соловьева, Коммерсантъ Фото: Екатерина Соловьева, Коммерсантъ

Нарушения были выявлены в пяти школах муниципалитета. Прокурор направил главе муниципального образования представление и потребовал устранить нарушения. Но чиновник не принял никаких мер.

В связи с этим контрольный орган подал иск в Исаклинский районный суд и потребовал признать бездействие администрации незаконным. Заявление было удовлетворено. Чиновники должны будут в течение полугода организовать техническое обследование школ с привлечением специализированной организации.

Георгий Портнов