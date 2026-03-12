Количество жалоб жителей Оренбуржья на товары, приобретенные дистанционно, увеличилось на 24%

В прошлом году по вопросам приобретения товаров дистанционным способом количество обращений увеличилось на 24% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора Оренбургской области.

Жители региона были недовольны действиями хозяйствующих субъектов, реализующих мебельную продукцию, сотовые телефоны, бытовую технику, обувь, пищевые продукты. В основном в обращениях жаловались на продажу товаров с недостатками и ненадлежащего качества, нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара, взимание платы за возврат товара с недостатками. Также покупатели были недовольны отсутствием информации о товарах (работах, услугах), их изготовителях (исполнителях), односторонним отказом продавца от исполнения договора.

Всего в прошлом году в управлении рассмотрели 8162 обращения. Из них 2170 (27%) обращений касались сферы торговли: 35% пришлось на продовольственный сектор и 65% — на непродовольственный.

Руфия Кутляева