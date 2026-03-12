Нижегородец пойдет под суд по делу о продаже 74 арендованных автомобилей

В Нижнем Новгороде местный житель предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при продаже 74 арендованных автомобилей. Дело квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в областной прокуратуре.

Как полагает следствие, с декабря 2023 по декабрь 2024 года фигурант в составе организованной группы получал у граждан и юрлиц автомобили, которые затем продавали третьим лицам.

Дело будет рассматривать Нижегородский райсуд. В отношении остальных участников преступной группы дела выделены в отдельные производства.

Галина Шамберина