Бывшему замглавы самарского ГУ МЧС вынесли новый приговор

Судья Ленинского районного суда Самары Иван Бедняков вынес приговор бывшему замглавы регионального ГУ МЧС, руководителю управления надзорной деятельности и профилактической работы Владиславу Садовскому. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и приговорен к четырем годам условного лишения свободы. Приговор оглашен в четверг, 12 марта. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в СК СКР по Самарской области.

Следствие установило, что с 2019 по 2024 год Владислав Садовский, который на тот момент возглавлял комиссию нормативно-технического совета, самостоятельно утверждал специальные технические условия для 82 строящихся объектов. При этом по закону такие решения должны были приниматься на заседании совета, а не в одностороннем порядке.

Экс-сотрудник ГУ МЧС признался в преступлении. Ранее его судили и признали виновным в аналогичных преступлениях. За служебный подлог и злоупотребление полномочиями он получил два с половиной года условного лишения свободы с испытательным сроком два года.

Кроме того, имя Владислава Садовского фигурирует в материалах уголовного дела его бывшего коллеги, экс-руководителя ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, которого задержали в декабре 2023 года за получение многомиллионных взяток от предпринимателей. Следствие считает, что он покровительствовал бизнесу в сфере пожарной безопасности. Сейчас бывшего главу ведомства судят вместе с его коллегами и бизнесменами, которые, по данным силовиков, передавали незаконное вознаграждение экс-чиновникам.

Георгий Портнов