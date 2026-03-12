Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшему замглавы самарского ГУ МЧС вынесли новый приговор

Судья Ленинского районного суда Самары Иван Бедняков вынес приговор бывшему замглавы регионального ГУ МЧС, руководителю управления надзорной деятельности и профилактической работы Владиславу Садовскому. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и приговорен к четырем годам условного лишения свободы. Приговор оглашен в четверг, 12 марта. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в СК СКР по Самарской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2019 по 2024 год Владислав Садовский, который на тот момент возглавлял комиссию нормативно-технического совета, самостоятельно утверждал специальные технические условия для 82 строящихся объектов. При этом по закону такие решения должны были приниматься на заседании совета, а не в одностороннем порядке.

Экс-сотрудник ГУ МЧС признался в преступлении. Ранее его судили и признали виновным в аналогичных преступлениях. За служебный подлог и злоупотребление полномочиями он получил два с половиной года условного лишения свободы с испытательным сроком два года.

Кроме того, имя Владислава Садовского фигурирует в материалах уголовного дела его бывшего коллеги, экс-руководителя ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, которого задержали в декабре 2023 года за получение многомиллионных взяток от предпринимателей. Следствие считает, что он покровительствовал бизнесу в сфере пожарной безопасности. Сейчас бывшего главу ведомства судят вместе с его коллегами и бизнесменами, которые, по данным силовиков, передавали незаконное вознаграждение экс-чиновникам.

Георгий Портнов