В Петербурге задержали пятерых фигурантов дела о сбыте метадона через интернет

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из ОМВД по Петродворцовому району при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в сбыте наркотиков через интернет-магазин на территории Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Задержаны трое закладчиков — 32-летний мужчина и две его ранее судимые 41-летние сообщницы, а также 48-летняя мастер-кладчица из Новгородской области и 37-летняя администратор интернет-магазина, которая, как уточнили в полиции, ранее также привлекалась к уголовной ответственности.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов полицейские изъяли электронные весы, упаковочный материал, свертки с наркотическими средствами и мобильные телефоны. Исследование части изъятого показало, что в свертках находилась смесь, содержащая метадон.

Кроме того, оперативники установили координаты тайников на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При проверке этих адресов обнаружили 31 закладку с наркотическими средствами. Общая масса изъятого составила около 300 г.

По данным ведомства, участники группы причастны к восьми ранее возбужденным уголовным делам о покушении на сбыт запрещенных веществ (ч. 3 ст. 30; п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды их преступной деятельности.

Артемий Чулков