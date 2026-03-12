Уголовное дело экс-директора филиала «Роскадастра» в Татарстане передали в суд
В Приволжский районный суд Казани направили уголовное дело в отношении бывшего директора регионального филиала «Роскадастра» и его заместителя. Их обвиняют в присвоении бюджетных средств, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Уголовное дело экс-директора филиала «Роскадастра» в Татарстане передали в суд
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По версии следствия, с октября 2024 года по март 2025 года руководитель филиала под видом выплаты дополнительных премий сотрудникам похитил 839 тыс. руб. Заместитель, как считают следователи, содействовал в совершении преступления.
Оба обвиняемых полностью признали вину, причиненный ущерб возместили.