В Приволжский районный суд Казани направили уголовное дело в отношении бывшего директора регионального филиала «Роскадастра» и его заместителя. Их обвиняют в присвоении бюджетных средств, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уголовное дело экс-директора филиала «Роскадастра» в Татарстане передали в суд

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Уголовное дело экс-директора филиала «Роскадастра» в Татарстане передали в суд

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с октября 2024 года по март 2025 года руководитель филиала под видом выплаты дополнительных премий сотрудникам похитил 839 тыс. руб. Заместитель, как считают следователи, содействовал в совершении преступления.

Оба обвиняемых полностью признали вину, причиненный ущерб возместили.

Анна Кайдалова