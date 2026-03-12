Убыток «Делимобиля» в 2025 году превысил 3 млрд рублей после двух лет прибыли

ПАО «Каршеринг Руссия» — владелец каршерингового сервиса «Делимобиль» — закончило 2025 год с чистым убытком в размере 3,7 млрд руб. по МСФО, следует из отчета компании. В 2024 году чистая прибыль компании составила 8 млн руб., в 2023-м — 1,9 млрд руб.

Выручка увеличилась на 11% год к году, до 30,8 млрд руб. Показатель EBITDA в 2025 году достиг 6,2 млрд руб. против 5,8 млрд руб. годом ранее, рентабельность по EBITDA в 2025-м составила 20%. Чистый долг увеличился с 29,7 до 29,9 млрд руб.

По словам гендиректора «Делимобиля» Винченцо Трани, убытки компании «связаны с масштабными инвестициями», которые она начала делать после IPO в 2024 году. «2025 год — это, конечно, не самый лучший год в истории экономики, но для “Делимобиля” он был годом роста. Мы планировали инвестиции и сделали их»,— сказал господин Трани в разговоре с РБК. По его словам, компания вложилась в развитие IT-инфраструктуры, в том числе ИИ. Кроме того, средства направили на создание своих станций техобслуживания и открытие первого централизованного распределительного центра автозапчастей и компонентов в Московской области, сообщил предприниматель