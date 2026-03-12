В Алтайском крае ограничили движение по трассам из-за ухудшения погоды

ФКУ Упрдор «Алтай» ограничило движение автомобилей на участке трассы Р256 «Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией (213 км). Об этом сообщает ГУ МЧС Алтайского края.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Аналогичные ограничения введены на трассах Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан» (вся дорога); Алейск — Чарышское» (от Новокалманка до Новошипуново); Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород (от Нижней Суетки до Славгорода), а также Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла.

По данным Западно-Сибирского УГМС, днем 12 марта в регионе температура воздуха может подняться до +2, ожидается мокрый снег, порывы ветра до 22 м/с, местами до 25 м/с. В ночь на 13 марта на территории края температура воздуха опустится до -8 градусов.

Александра Стрелкова