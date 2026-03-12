В Гафурийском районе Башкирии построят всесезонный курорт

Группа компаний «Место» по итогам аукциона получила под строительство всесезонного курорта 11,77 га земли в Гафурийском районе Башкирии, сообщает пресс-служба правительства республики. Инвестор взял участок в аренду на срок более 10 лет.

На арендованной территории «Место» построит гостиничные корпуса и курортную инфраструктуру. Как отметил председатель совета директоров ГК «Место» Вячеслав Семененко, инвестор планирует создать всесезонный курорт с акватермальным комплексом, включающим бассейны, парные и пространства для расслабленного и активного отдыха. По его словам, задача компании – «раскрыть потенциал места с его природой, историей и традициями через архитектуру, бережно вписанную в среду, и обеспечить высокий уровень сервиса».

ООО «Группа компаний "Место" » зарегистрировано в июле 20224 года в Ленинградской области. Владельцами являются Вячеслав Семененко и Алексей Ященков. В 2025 году чистая прибыль составила 104 тыс. руб. при нулевой выручке. Среди проектов, которые реализует «Место» – СПА-отель на берегу Финского залива и курорт рядом с Линдуловской рощей в Ленинградской области.

Майя Иванова