В городе Томской области решили сократить обслуживающий персонал школ

В Стрежевом с 1 июня 2026 года сократят обслуживающий персонал в школах. О мерах, предпринимаемых для экономии бюджетных средств, сообщил мэр третьего по численности населения (39 тыс. жителей) города Томской области Валерий Дениченко.

«Всего выводим 94 ставки из семи школ… На этих ставках работают 89 человек, в том числе 43 пенсионера, восемь предпенсионеров, два инвалида»,— записал он в своем Telegram-канале. Речь идет об уборщиках, сторожах, гардеробщиках, поварах и др.

По словам мэра, эти услуги будут оказывать подрядчики. Ранее такая система была внедрена во всех других муниципальных учреждениях Стрежевого. «В каждой школе оставили по две ставки. Одного гардеробщика, чтобы был человек, которого дети знают в лицо, и который знает, как наводить порядок с детской одеждой, а также одного рабочего по обслуживанию зданий»,— добавил господин Дениченко.

В ноябре 2025-го был принят бюджет Стрежевого на 2026 год. Его дефицит составил 75,3 млн руб. при доходах в 2,31 млрд руб.

Валерий Лавский