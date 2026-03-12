Экономический эффект на ММК от рационализаторских идей составил 287 млн рублей

В 2025 году суммарный экономический эффект от реализованных рационализаторских предложений на Магнитогорском металлургическом комбинате составил 287 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего в прошлом году почти 2,6 тыс. сотрудников ММК (15% от общего числа работников) подали на рассмотрение экспертных комиссий более 8 тыс. идей. Это на 12% больше показателя 2024-го. Из них 6 тыс. предложений одобрили к внедрению. За год удалось реализовать 4 тыс. рационализаторских идей, их авторам выплатили вознаграждение в размере более 27 млн руб.