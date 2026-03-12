Оренбургская транспортная прокуратура внесла представление ООО «ЦАВС» за авиабилет ребенку без скидки

Оренбургский транспортный прокурор внес представление руководителю ООО «Центральное агентство воздушных и железнодорожных сообщений». Также в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В декабре прошлого года агент ООО «ЦАВС» оформил авиабилет по маршруту внутренней перевозки на 10-летнего ребенка по полной стоимости. Не была применена 50%-ная скидка, которая предусмотрена общими правилами воздушной перевозки пассажиров. В результате вмешательства прокуратуры необоснованно удержанную стоимость билета вернули пассажиру.

Руфия Кутляева