Goldman Sachs повысил прогноз цены на нефть к концу года до $71 за баррель

Инвестбанк Goldman Sachs повысил свой прогноз по верхней границе цены сырой нефти в конце года с $66 до $71 за баррель. Об этом сообщают Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на аналитическую записку банка.

Фото: Amit Dave / Reuters

Цены на нефть выросли после начала военной операции США и Израиля против Ирана из-за частичной остановки перевозки грузов через Ормузский пролив. 9 марта цены на нефть достигли рекордных с 2022 года $119 за баррель.

Если ранее Goldman Sachs прогнозировал, что пролив будет заблокирован около 10 дней, то теперь он добавидл к этому сроку еще три недели, которые понадобятся на восстановление обычного трафика. В зависимости от того, насколько быстро восстановится движение в проливе, Goldman Sachs ожидает, что в четвертом квартале 2026-го сырая нефть будет стоить от $67 до $71 — ранее он прогнозировал $62–$66.

Яна Рождественская