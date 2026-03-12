В России утвержден ГОСТ на парикмахерские услуги для детей

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на парикмахерские услуги для детей, который вступит в силу 1 декабря 2026 года. Стандарт распространяется на услуги, которые оказывают детям в возрасте от одного года до 14 лет, как юрлица всех организационно-правовых форм, так и индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Документ устанавливает требования к качеству, безопасности и условиям предоставления услуг. В перечень разрешенных процедур входят стрижки, укладки, безопасное временное окрашивание волос, уход за кожей рук и ног, а также ногтями без использования режущих инструментов, нанесение временных татуировок, переводных наклеек и рисунков красками, прокол мочек ушей и проведение СПА-программ.

Для детей от одного до 10 лет предусмотрена обязательная обработка в присутствии родителя или законного представителя. В детских парикмахерских должно быть место для размещения колясок, велосипедов или самокатов, а также кулер с питьевой водой. В оформлении допускается использование мебели в виде персонажей мультфильмов и экранов с мультфильмами и видеоиграми.

При этом стандарт строго запрещает проведение химического выпрямления и завивки волос, кератиновых и аналогичных процедур, постоянного окрашивания и осветления, косметического татуажа, пирсинга (кроме мочек ушей), перманентного макияжа, а также любых медицинских и косметологических процедур.

Кроме того, детские парикмахерские могут проводить праздничные мероприятия и обучающие мастер-классы.