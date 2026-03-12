В Башкирии увеличат участки для стройки на 3,8 тысяч га

К концу этого года в Башкирии планируют выявить около 3,8 тыс. га земельных участков для строительства в рамках проекта «Земля для стройки», сообщает пресс-служба правительства региона. Общая площадь выявленных участков с 2020 по 2025 годы в регионе составила 5,4 тыс. га, а к концу этого года должна составить 9,2 тыс. га.

По словам руководителя управления Росреестра по Башкирии Петра Клеца, с 2020 года ведомство вместе с органами исполнительной власти и местного самоуправления выявили более 3,7 тыс. участков в 55 муниципалитетах. Более 700 из них уже вовлекли в многоквартирное и индивидуальное жилищное строительство. Он добавил, что в этом году на заседании рабочей группы выявили шесть новых участков в проект «Земля для туризма», в том числе пять в Иглинском районе и один — в Караидельском.

Отмечается, что сервисы «Земля для стройки» и «Земля для туризма» уже интегрировали в Национальную систему пространственных данных.

Майя Иванова